ASL Roma 4 | assistenza ostetrica a domicilio per le neomamme

L'ASL Roma 4 ha avviato un servizio di assistenza ostetrica a domicilio rivolto alle neomamme. Durante la prima settimana, le ostetriche effettuano visite quotidiane per monitorare la salute della mamma e del neonato. Il supporto include aiuto pratico nell’allattamento e consigli sulla gestione del neonato, con l’obiettivo di favorire un inserimento più sereno in famiglia. Le visite sono programmate in modo da garantire assistenza personalizzata e continua.

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? Domande chiave Come funzioneranno le visite quotidiane dell'ostetrica nella prima settimana?. Cosa include il supporto pratico per l'allattamento e la gestione del neonato?. Chi riceverà gli sconti sui prodotti per l'infanzia dal primo giugno?. Perché il progetto coinvolge anche il partner nel percorso di cura?.? In Breve Visite quotidiane nella prima settimana e settimanali per il mese successivo.. Sconti su prodotti per l'infanzia attivi dal 1 giugno con Gruppo Conand.. Partecipazione di Rosaria Marino, Cristiana Bianchini, Emanuela Mari, Marietta Tidei e Ivano Iacomelli.. Assistenza domiciliare coordinata dalla dottoressa Gabriella Lotti presso il San Paolo di Civitavecchia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ASL Roma 4: assistenza ostetrica a domicilio per le neomamme ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Ostetrica a domicilio, Cernusco apripista: "Così assistenza territoriale più completa" La richiesta: : "Un’ostetrica a domicilio""Dopo il parto un’ostetrica a domicilio, la Regione estenda il progetto all’Adda-Martesana". Argomenti più discussi: Napoli: Bene i nuovi servizi della Asl Roma 4 in favore delle donne; Sms truffa sui vaccini, cittadini nel mirino: l’allarme della Asl Roma 4; Civitavecchia - Sms truffa sui vaccini: l'allerta della Asl Roma 4 ai cittadini: Non richiamare il numero indicato; Civitavecchia, la ASL Roma 4 celebra la Giornata dell’Ostetrica: consultori aperti con visite e incontri.