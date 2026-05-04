Ashley Graham | Il dilagare di farmaci a base di semaglutide sta facendo fare notevoli passi indietro alla body positivity

Durante un’intervista, la modella ha espresso preoccupazione per l’aumento dell’uso di farmaci a base di semaglutide, associata a un riavvicinamento a standard di bellezza più convenzionali. Ha sottolineato come questa tendenza possa influire sulla rappresentazione del corpo e sulla percezione di sé nel mondo della moda e dell’immagine pubblica. La discussione si concentra sull’impatto di queste scelte sulla cultura del body positivity.

Il dilagare dei farmaci a base di semaglutide Una magrezza tossica che oggi si ottiene nella maggior parte dei casi assumendo farmaci a base dell’ormone GLP-1, nati per curare il diabete ma che grazie all’effetto dimagrante vengono sbandierati da molte star come il sacro graal della forma fisica. E di conseguenza della felicità. Ma che fine ha fatto quindi la body positivity? Secondo Ashley Graham una bruttissima fine, proprio a causa del dilagare di Ozempic e similari, che se prima venivano usati in segreto, ora sono celebrati senza remore. Con possibili conseguenze drammatiche. Body positivity che fine ha fatto? La top model e attivista è...🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ashley Graham: «Il dilagare di farmaci a base di semaglutide sta facendo fare notevoli passi indietro alla body positivity» Notizie correlate All about the bass di Meghan Trainor è un inno alla body positivityUscito il 2 giugno del 2014, ben dodici anni fa, All about the bass segna il debutto internazionale di Meghan Trainor. L’eclissi della carne (morbida): con Dakota e Sydney ciaone alla body positivityScordatevi la tregua del “siamo tutti belli”, le carezze social alla cellulite e quella rassicurante bugia collettiva chiamata body positivity.