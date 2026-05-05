L’uso dei farmaci come Ozempic è uno schiaffo in faccia alla body positivity Un passo indietro rispetto all’accettazione del proprio corpo | parla Ashley Graham

Recentemente, Ashley Graham ha commentato l’uso di farmaci come Ozempic, definendolo un colpo basso contro la filosofia della body positivity e un passo indietro rispetto all’accettazione del proprio corpo. Qualche mese fa, un episodio di South Park aveva già evidenziato questa disparità, affermando che “per i ricchi c’è l’Ozempic, per i poveri la body positivity”. La discussione riguarda il divario tra l’accesso a trattamenti e il messaggio di autostima.

In un articolo di qualche mese fal’avevamo detto con una frase di South Park: “Per i ricchi c’è l’Ozempic, per i poveri la body positivity”. E in un articolo avevamo raccontato le derive dell’uso dei farmaci a base di semaglutide quando non in presenza di diabete e obesità. La faccenda è persino peggiorata, con le maggiori star del cinema fotografate sui red carpet di mezzo mondo i ntente a sfoggiare una magrezza estrema e le ex paladine della body positivity che perdono peso molto velocemente, salvo negare di avere fatto ricorso a Ozempic e ai ‘suoi fratelli’. A parlare ora è Ashley Graham, che è davvero un simbolo di quel movimento chiamato body positivity finalizzato ad apprezzarsi e ad avere consapevolezza del proprio corpo, senza che questo corrisponda a standard definiti non si sa da chi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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