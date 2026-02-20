Olimpiadi shock in TV | il direttore si dimette accusa tradimento

Paolo Petrecca si dimette dalla direzione dopo aver accusato un tradimento, un gesto che scuote la copertura televisiva delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La decisione arriva dopo un episodio che avrebbe minato la fiducia tra il direttore e il team di produzione, causando tensioni sul set. Un collaboratore ha riferito che Petrecca ha lasciato il suo incarico in modo improvviso, innescando dubbi sulla stabilità dell’organizzazione. La vicenda si conclude con un cambio di leadership che interrompe la normale programmazione.

Petrecca si dimette dalla direzione, l’addio accompagnato da un’accusa di tradimento. Milano, 20 febbraio 2026 – Paolo Petrecca ha rassegnato le dimissioni dalla direzione, lasciando un segno profondo sulla copertura televisiva delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La decisione, giunta al termine di settimane di tensioni, è stata comunicata attraverso un post sui social media che cita un passaggio del Vangelo di Matteo relativo al tradimento di Gesù, suggerendo un profondo senso di delusione e di ingiustizia. Marco Lollobrigida è stato nominato responsabile ad interim. Una Cerimonia Contestata e la Frattura con la Redazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

