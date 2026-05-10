Sabato 9 maggio 2026, i dati sugli ascolti televisivi indicano che “Amici” si conferma stabile con una quota del 22,2%, pari a circa 2.902.000 spettatori. La trasmissione “Dalla Strada al Palco Special” su Rai1 ha registrato un calo, con 2.493.000 persone collegate e una percentuale del 17,9%. I numeri riflettono le preferenze del pubblico durante la serata.

Nella serata di ieri, sabato 9 maggio 2026, su Rai1 Dalla Strada al Palco Special intrattiene 2.493.000 spettatori pari al 17.9% dalle 21:22 alle 00:17. Su Canale5 Amici incolla davanti al video 2.904.000 spettatori con uno share del 22.2% dalle 21:23 alle 00:42. Su Rai2 The Rookie è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Kung Fu Panda 3 raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Bomber totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista.000 spettatori con il % nella prima parte e.000 spettatori con il % nella seconda parte chiamata In Altre Parole. Ancora. Su Tv8 MasterChef sigla.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 9 Maggio 2026. Amici stabile al 22.2% (2.902), Dalla Strada al Palco cala al 17.9% (2.493)

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