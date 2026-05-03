Sabato 2 maggio 2026, la programmazione televisiva ha visto il debutto di due nuovi show. Su Rai1, Dalla Strada al Palco, andato in onda dalle 21.21 alle 24, ha ottenuto una quota di mercato del 19,3%. Contestualmente, Amici ha concluso la sua puntata con un ascolto del 22,2%. I dati indicano come i due programmi abbiano attirato un pubblico simile, con una leggera preferenza per Amici.

Nella serata di ieri, sabato 2 maggio 2026, su Rai1 Dalla Strada al Palco, in onda dalle 21.21 alle 24.14, intrattiene 2.711.000 spettatori pari al 19.3% (La Festa continua con Dalla Strada al Palco, in onda dalle 24.20 alle 24.48, sigla l’11.7% con 743.000 spettatori). Su Canale5 Amici, in onda dalle 21.23 alle 24.35, incolla davanti al video 2.937.000 spettatori con uno share del 22.2% (Amici Buonanotte, in onda dalle 24.38 alle 25.25, è stato seguito da 1.237.000 spettaotri con il 21.3%). Su Rai2 The Rookie è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Kung Fu Panda 2 raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 2 Maggio 2026. Amici vince con il 22.2%, Dalla Strada al Palco 19.3%

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