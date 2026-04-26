Ascolti tv ieri sabato 25 aprile chi ha vinto tra Canzonissima Amici In altre parole e Kung Fu Panda

Sabato 25 aprile 2026, gli ascolti televisivi della serata sono stati dominati da diversi programmi e film. Su Rai1, Canzonissima condotto da Milly Carlucci ha registrato una certa quota di ascolti, mentre su Canale 5, il talent Amici ha attirato un pubblico consistente. In alternativa, la trasmissione In altre parole e il film Kung Fu Panda sono stati trasmessi su altri canali, con risultati diversi in termini di spettatori.

Mediaset non centra il tris nella giornata di sabato 25 aprile per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel vedono vincitrice la tv di Stato su Mediaset esclusivamente nel preserale, con L’Eredità di Marco Liorni che supera Avanti un altro di Paolo Bonolis. Poi trionfa Mediaset, in prima serata con Amici che ha la meglio sulla finale di Canzonissima e nell’access prime time con Gerry Scotti su Canale 5 che con La Ruota della Fortuna vince il confronto diretto con Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 25 aprile: chi ha vinto tra Canzonissima, Amici e In altre parole Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa: Canale5, Amici: 2.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ascolti tv ieri sabato 25 aprile chi ha vinto tra Canzonissima, Amici, In altre parole e Kung Fu Panda Notizie correlate Ascolti tv ieri sabato 11 aprile chi ha vinto tra Canzonissima, Amici, Morgane e In altre paroleLa Rai non centra il tris nella giornata di sabato 11 aprile per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. Ascolti tv ieri sabato 18 aprile chi ha vinto tra Canzonissima, Amici, In altre parole e Minions 2Mediaset non centra il tris nella giornata di sabato 18 aprile per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ascolti tv ieri (sabato 18 aprile): continua dominio di Amici, Canzonissima chiude in salita. Tutti i dati Auditel; Ascolti tv ieri sabato 18 aprile chi ha vinto tra Canzonissima, Amici, In altre parole e Minions 2; Ascolti tv, Amici domina il sabato sera: oltre 3 milioni di spettatori e Rai1 battuta; Ascolti TV ieri 18 aprile: il serale di Amici vince ma cala, Canzonissima al 17.9% di share. Ascolti tv sabato 25 aprile: Canzonissima, Amici, Kung Fu PandaAscolti tv 25 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv 25 aprile 2026: Canzonissima, Amici Il Serale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelAscolti tv 25 aprile 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. Canzonissima 2026 contro Amici Il Serale. Chi ha vinto? superguidatv.it 2003. Sei nella tua camera e ascolti "Bring me to Life" degli Evanescence. Stai per cantare totalmente a ca#*o la parte maschile. Eri felice ma non lo sapevi! - facebook.com facebook Dopo la prima data del tour ‘Ma NOI Siamo Fuoco - Capitolo II’, #MaIoSonoFuoco ha ottenuto 288.284 ascolti nella giornata di ieri, con un aumento del 14.17% #Avvelenata ha ottenuto il maggior incremento, con 2.997 ascolti (+22.48%) #Annalisa #News x.com