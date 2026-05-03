ascolti tv ieri sabato 2 maggio chi ha vinto tra amici dalla strada al palco e in altre parole

Sabato 2 maggio 2026, gli ascolti televisivi della prima serata hanno visto confrontarsi tra loro diversi programmi. Su Canale 5, Amici di Maria De Filippi ha ottenuto un'ampia copertura, mentre su Rai 1 sono andati in onda Dalla strada al palco e In altre parole. I dati di ascolto hanno mostrato quale tra questi show ha registrato il maggior numero di spettatori, offrendo una panoramica delle preferenze del pubblico in questa fascia oraria.

Mediaset non centra il tris nella giornata di sabato 2 maggio per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel vedono vincitrice la tv di Stato su Mediaset esclusivamente nel preserale, con L’Eredità di Marco Liorni che batte Avanti un altro di Paolo Bonolis. Poi è trionfo Mediaset, in prima serata con Amici che ha la meglio su Dalla strada al palco speciale e nell’access prime time con Gerry Scotti che con La Ruota della Fortuna vince la sfida diretta con Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 2 maggio: chi ha vinto tra Dalla strada al palco, Amici e In altre parole Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa: Canale5, Amici: 2.🔗 Leggi su Virgilio.it

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