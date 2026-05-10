Ascolti tv del 9 maggio Amici sfida ancora Dalla strada al palco

Il 9 maggio, su Canale 5, è andata in onda la semifinale di Amici di Maria De Filippi, con ballerini e cantanti che si sono sfidati per passare alla fase finale. La trasmissione, come di consueto, ha attirato l’attenzione degli spettatori, contribuendo alla sfida di ascolti tra le principali reti televisive italiane. Le gare tra i concorrenti hanno coinvolto il pubblico fino alla conclusione della puntata.

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Ogni sabato sera, si sa, la sfida degli ascolti si gioca sempre tra Rai e Mediaset: il 9 maggio su Canale5 è andata in onda la semifinale di Amici di Maria De Filippi, con ballerini e cantanti che hanno gareggiato per conquistare un posto in finale. Su Rai1 invece abbiamo visto la quinta puntata di Dalla strada al palco Special, che con le sue esibizioni ha regalato grandi emozioni. Ma il palinsesto del sabato sera è sempre molto vario: su Rai2 l’appuntamento era con gli episodi di The Rookie, per tutti gli appassionati del genere. Su Rai3 invece andava in onda Sapiens, un solo pianeta – Turisti per caos, programma di approfondimento con Mario Tozzi.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 9 maggio, Amici sfida ancora Dalla strada al palco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ascolti tv sabato 2 maggio: Dalla strada al palco, Amici, SapiensAscolti tv sabato 2 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 2... Ascolti tv sabato 9 maggio: Dalla strada al palco, Amici, SapiensAscolti tv sabato 9 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 9...