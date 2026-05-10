Ascolti tv 9 maggio | la semifinale non fa crescere Amici 2026 22.2% cala Dalla strada al palco Special 17.9%

Sabato 9 maggio, gli ascolti televisivi hanno mostrato una diminuzione per alcuni programmi. Su Rai1 è andato in onda un nuovo episodio di Dalla strada al palco Special, che ha registrato un calo rispetto alle puntate precedenti, arrivando al 17,9%. La semifinale di Amici 2026, invece, ha mantenuto una quota del 22,2%, senza registrare una crescita rispetto alle settimane precedenti.

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