Ascolti tv 9 maggio | la semifinale non fa crescere Amici 2026 22.2% cala Dalla strada al palco Special 17.9%
Sabato 9 maggio, gli ascolti televisivi hanno mostrato una diminuzione per alcuni programmi. Su Rai1 è andato in onda un nuovo episodio di Dalla strada al palco Special, che ha registrato un calo rispetto alle puntate precedenti, arrivando al 17,9%. La semifinale di Amici 2026, invece, ha mantenuto una quota del 22,2%, senza registrare una crescita rispetto alle settimane precedenti.
Gli ascolti tv di sabato 9 maggio. Su Rai1 è andato in onda un nuovo appuntamento con lo show Dalla strada al palco Special che è calato nei risultati. Canale5 ha trasmesso invece la semifinale di Amici 2026, rimasto stabile negli ascolti. Nemmeno la semifinale ha invertito il trend.🔗 Leggi su Fanpage.it
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