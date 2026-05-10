Ascoli successo Day | 1400 cittadini per gli screening

A Ascoli, più di 1400 cittadini hanno partecipato agli screening durante il giorno dedicato all'iniziativa. L'evento ha attirato molte persone, rendendo evidente l'interesse della popolazione per i servizi di prevenzione. La forte partecipazione ha sollevato domande sulla capacità di coprire le esigenze sanitarie con le risorse attuali e sui motivi che spingono così tanti cittadini a sottoporsi a controlli di questo tipo.

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? Domande chiave Come possono gli infermieri colmare i vuoti del sistema sanitario?. Perché la domanda di screening è così alta ad Ascoli?. Chi ha garantito la gestione operativa di oltre 1400 controlli?. Come può questo modello di prevenzione diventare un servizio costante?.? In Breve Oltre 30 infermieri hanno gestito i controlli presso la Sala Cola d’Amatrice.. Screening effettuati su parametri vitali, glicemia capillare e profili lipidici completi.. Collaborazione tra NurSind, Comune di Ascoli, Croce Rossa, Croce Verde e BCC Banca del Piceno.. Maurizio Pelosi sottolinea l'importanza della sinergia tra attori locali per la prevenzione.. Oltre 1400 cittadini hanno effettuato screening gratuiti presso la Sala Cola d’Amatrice ad Ascoli, in occasione dell’Open Day organizzato dal NurSind nella giornata di domenica 10 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli, successo Day: 1400 cittadini per gli screening ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lions Day a Varese: 300 cittadini accolti da screening gratuitiLa Camera di Commercio di Varese si è trasformata, nella giornata di domenica 12 aprile 2026, in un polo operativo dedicato alla prevenzione... Screening gratuiti e camminate, un successo il Lions Day a CastelnuovoDoppia iniziativa da parte del Lions Club Castelnuovo Rangone, per celebrare il Lions Day a servizio della comunità.