Screening gratuiti e camminate un successo il Lions Day a Castelnuovo

Il Lions Club Castelnuovo Rangone ha organizzato due eventi per celebrare il Lions Day, coinvolgendo la comunità locale. Sono stati svolti screening gratuiti e camminate, attirando numerosi partecipanti. L'iniziativa ha visto una buona affluenza e ha coinvolto volontari e cittadini in attività di prevenzione e socializzazione. La giornata si è conclusa con un riscontro positivo da parte di tutti i presenti.

Doppia iniziativa da parte del Lions Club Castelnuovo Rangone, per celebrare il Lions Day a servizio della comunità.Sabato mattina, davanti all’ingresso del Municipio in via Roma, un presidio Lions ha offerto diversi servizi di screening alle cittadine e ai cittadini, grazie al supporto dei.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Screening gratuiti e prevenzione, il Lions Day arriva a LampedusaSarà Lampedusa una delle tappe più significative del Lions Day in Sicilia, con una giornata interamente dedicata alla prevenzione e alla salute. Leggi anche: Screening gratuiti e solidarietà: numeri record per il ‘Lions day’ Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lions Day a Legnano. Domenica 12 in piazza auto d'epoca, screening e una camminata benefica; A Saronno una giornata di screening gratuiti e solidarietà con il Lions Day; Prevenzione e salute: il Lions Day porta screening gratuiti e iniziative solidali a Ivrea, Pianezza, Novara e Vercelli; Lions Day 2026, arrivano i campus medici per offrire visite gratuite insieme a camminate metaboliche, ecologiche e raccolte farmaci. Lions Day 2026 a Vittoria: screening gratuiti e solidarietà in piazza del Popolo domenica 12 aprileLions Day 2026 a Vittoria il 12 aprile: screening sanitari gratuiti, raccolta fondi e volontariato in piazza del Popolo dalle 9.30 alle 13. quotidianodiragusa.it Lions Day 2026 in Sicilia, domenica 12 aprile screening sanitari gratuiti e iniziative solidali. Sabato 18 a LampedusaSicilia protagonista della solidarietà e della prevenzione con il Lions Day 2026, in programma domenica 12 aprile, quando oltre 30 piazze dell’Isola si ... laprimapagina.it Lions Day a Cava de' Tirreni: la prevenzione della tiroide protagonista in Piazza Duomo CAVA DE' TIRRENI – In occasione del Lions Day, domenica 12 aprile, Piazza Duomo si è trasformata in un presidio di salute e solidarietà. Il Lions Club Cava-Vietri, guida - facebook.com facebook Lions Day 2026 : al servizio di un mondo che ha bisogno. #LionsItalia #WeServe #lionsinternational #LaSpezia x.com