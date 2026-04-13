Domenica 12 aprile 2026, la Camera di Commercio di Varese si è aperta al pubblico con un evento dedicato alla prevenzione sanitaria. Durante la giornata, circa 300 cittadini hanno potuto usufruire di screening gratuiti e servizi di supporto sociale, in un’iniziativa organizzata in collaborazione con varie associazioni. L’obiettivo principale è stato offrire opportunità di controllo e informazione alla comunità locale, coinvolgendo direttamente i cittadini in attività di prevenzione.

La Camera di Commercio di Varese si è trasformata, nella giornata di domenica 12 aprile 2026, in un polo operativo dedicato alla prevenzione sanitaria e al supporto sociale. L’iniziativa, denominata Lions Day, ha una massiccia partecipazione della cittadinanza grazie a una rete di medici volontari e professionisti impegnati in screening gratuiti e attività di assistenza alle famiglie. Un presidio sanitario che integra competenze specialistiche e volontariato. L’impatto dell’evento sulla comunità locale è stato immediatamente misurabile attraverso l’afflusso di persone presso la sede della Camera di Commercio, luogo che solitamente accoglie le dinamiche produttive della zona durante i giorni lavorativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lions Day a Varese: 300 cittadini accolti da screening gratuiti

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