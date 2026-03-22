Stazione di Ascoli | 1,5 milioni sbloccano il cantiere

È stato approvato un anticipo di 1,5 milioni di euro per il cantiere della stazione di Ascoli. Questa cifra permette di avviare i lavori di restyling dell’edificio, con l’obiettivo di migliorare le strutture e i servizi offerti ai viaggiatori. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta il primo passo concreto per l’avvio dell’intervento.

Un anticipo di 1,5 milioni di euro è stato ufficialmente disposto per avviare il restyling della stazione ferroviaria di Ascoli. Questo primo versamento, che rappresenta il 30% del finanziamento totale previsto, segna l’inizio concreto delle opere di riqualificazione dell’infrastruttura cittadina. Le risorse provengono dall’Ufficio Speciale Ricostruzione e sono destinate alla Rete Ferroviaria Italiana nell’ambito del Piano Nazionale Complementare al Pnrr. L’intervento mira a trasformare la stazione in un nodo moderno e accessibile, integrato con le altre forme di mobilità del territorio marchigiano. Il meccanismo finanziario dietro la ricostruzione post-sisma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stazione di Ascoli: 1,5 milioni sbloccano il cantiere Articoli correlati Sardegna: 134 milioni sbloccano 2000 opere pubblicheLa Regione Sardegna ha varato una nuova manovra finanziaria destinata a sbloccare un ingente volume di opere pubbliche, con uno stanziamento... Bretella Ceparana: 3 milioni sbloccano l’opera attesa 50La nuova bretella che collegherà Ceparana a Santo Stefano Magra si avvia verso l’inaugurazione imminente, promettendo di trasformare la viabilità... Contenuti utili per approfondire Stazione di Ascoli 1 5 milioni... Temi più discussi: Riqualificazione della stazione. Ora parte il progetto da 5 milioni; Restyling della stazione ferroviaria di Ascoli, anticipo da oltre un milione di euro per Rfi; Nasce Stazione Futuro, un progetto del Comune di Ascoli per la valorizzazione dei giovani; Stazione ferroviaria: anticipo da 1,5 milioni per il restyling su un piano da 5 milioni. Riqualificazione della stazione. Ora parte il progetto da 5 milioniUn passo concreto verso la riqualificazione della stazione ferroviaria di Ascoli. È stato infatti disposto un anticipo da 1,5 milioni di euro destinato all’intervento di restyling dell’infrastruttura ... ilrestodelcarlino.it Ascoli, in arrivo un milione e mezzo per la stazione ferroviariaLo annuncia il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Arriva il primo 30% del finanziamento destinato allo scalo ascolano, inserito nel piano per rafforzare collegamenti, servizi e accessibili ... lanuovariviera.it Diocesi Ascoli, don Luigi Nardi invita tutti a vivere la Stazione Quaresimale - facebook.com facebook