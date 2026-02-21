Sicurezza sul lavoro due denunce Nel cantiere anche anziano ’in nero’

Svariate irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro, anche un anziano presente nel cantiere senza alcun rapporto di lavoro formalizzato. Per questo è scattata la sospensione dei lavori, la denuncia per i titolari di due imprese, una multa da 25mila euro. È accaduto a Castelnuovo Berardenga, in un'operazione che rientra nell'àmbito di "controlli straordinari finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lavoro", messi in atto dai Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Siena (Nil), insieme ai colleghi del Nucleo Carabinieri Forestale di Rapolano Terme. L'ispezione è avvenuta all'interno del cantiere: nel corso dell'operazione di controllo i militari operanti "hanno riscontrato gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, oltre alla presenza di un anziano lavoratore impiegato in nero, privo della prescritta comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro".