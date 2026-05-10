Arzergrande | un milione per la nuova palestra sportiva comunale

Il Comune di Arzergrande ha deciso di destinare un milione di euro dell’avanzo di bilancio comunale alla costruzione di una nuova palestra sportiva. I fondi saranno impiegati per realizzare l’impianto e per eventuali lavori di sistemazione. Sono stati inoltre avviati approfondimenti tecnici per valutare i rischi strutturali dell’edificio, ai quali si stanno dedicando studi specifici per garantire la sicurezza dell’opera.

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? Punti chiave Come verranno utilizzati i fondi dell'avanzo di bilancio comunale?. Quali rischi strutturali hanno richiesto nuovi approfondimenti tecnici?. Quando saranno rispettati i vincoli per il contributo regionale?. In che modo la nuova palestra influenzerà la scuola Pascoli?.? In Breve Regione stanzia quasi 100 mila euro tramite bando provinciale da 1,3 milioni.. Conclusione lavori prevista entro metà settembre per rispettare i vincoli regionali.. Interventi mirano a potenziare spazi per pallavolo, pallacanestro e calcetto in via Roma.. Struttura ospita la scuola media Pascoli e diverse associazioni sportive locali.. A Arzergrande, l’amministrazione guidata da Filippo Lazzarin sta gestendo un investimento di circa un milione di euro per la ristrutturazione e l’ampliamento della palestra comunale situata in via Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arzergrande: un milione per la nuova palestra sportiva comunale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rieti: 1 milione per la palestra Costaggini, CuneoLa visita ispettiva della Presidente della Provincia di Rieti, Roberta Cuneo, presso il cantiere dell’Istituto Costaggini segna una tappa cruciale... "Un milione per una palestra senza pubblico"di Sandro Franceschetti Sono stati spesi 1milione 200mila euro da parte della Provincia per demolire, ricostruire e bonificare dall’amianto la...