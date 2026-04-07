La Provincia ha investito oltre un milione di euro per un intervento sulla palestra ‘Caprini-Minucci’. La cifra comprende spese per demolizioni, ricostruzione e bonifiche dall’amianto. I lavori sono stati realizzati senza la presenza di pubblico durante le fasi principali. La struttura si trova in una zona urbana e l’intervento ha riguardato anche aspetti di sicurezza e riqualificazione ambientale.

di Sandro Franceschetti Sono stati spesi 1milione 200mila euro da parte della Provincia per demolire, ricostruire e bonificare dall’ amianto la palestra ‘ Caprini-Minucci ’. Ma dopo la fine dei lavori (protrattisi dal febbraio 2024 all’autunno 2025) quell’impianto, che prima era utilizzato oltre che dagli alunni del liceo scientifico ‘Torelli’ anche dalle società Gs Volley Pergola e Pergola Basket, che vi si allenavano e vi disputavano le partite, con tanto di pubblico sugli spalti, ha ripreso ad ospitare, e per giunta da poche settimane, solo gli studenti. Le squadre di pallavolo e pallacanestro sono ancora in esilio e, purtroppo, sembra che dovranno restarci a lungo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Un milione per una palestra senza pubblico"

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