Rieti | 1 milione per la palestra Costaggini Cuneo

La Presidente della Provincia di Rieti ha visitato il cantiere dell’Istituto Costaggini, dove sono stati stanziati un milione di euro per la costruzione di una nuova palestra. La visita ha coinvolto i lavori in corso, segnando un momento importante nel progetto di realizzazione della struttura sportiva. La cifra prevista rappresenta un investimento significativo per l’area.

La visita ispettiva della Presidente della Provincia di Rieti, Roberta Cuneo, presso il cantiere dell’Istituto Costaggini segna una tappa cruciale nell’iter di realizzazione della nuova struttura sportiva. I lavori, finanziati dal PNRR per oltre un milione di euro, stanno rispettando il cronoprogramma stabilito sin dall’avvio nel luglio precedente. L’intervento mira a dotare l’istituto di una palestra moderna e sicura, con spazi dedicati sia agli studenti che al personale docente. La presenza in loco del vertice provinciale conferma l’impegno diretto nella gestione dei fondi europei destinati alla riqualificazione scolastica. Un investimento strategico per l’edilizia scolastica reatina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti: 1 milione per la palestra Costaggini, Cuneo Articoli correlati Un milione per la nuova palestra. Nascerà nell’area sportiva CaspriniL’amministrazione comunale di San Giovanni ha dato il via all’accordo di collaborazione con la Regione Toscana per la concessione di un finanziamento... Giarre, oltre un milione di euro per la riqualificazione della palestra dell’Istituto “Leonardo”La Città Metropolitana di Catania incassa un nuovo e rilevante risultato sul fronte dell’edilizia scolastica. Una raccolta di contenuti su Rieti 1 milione per la palestra... Discussioni sull' argomento Roseto, 1 milione di euro per lavori a Belsito; Rieti, nasce l’interscambio di Cotral, Asm e treno. E novità in arrivo per i parcheggi. Arrivano oltre 1.4 milioni per l’Istituto Strampelli di RietiÈ stato disposto il trasferimento di 1.409.650,56 euro all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio per l’avvio degli interventi di riqualificazione emiglioramento sismico dell’Istitu ... rietinvetrina.it Nuovo ponte ciclopedonale di Porta d’Arce: 1.3 milioni per collegare le due sponde del Velino e riqualificare un’area di pregioQuesta mattina, 23 febbraio, il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e l’assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli, insieme ai tecnici incaricati, hanno incontrato la stampa per presentare l’inte ... rietinvetrina.it Uno scorcio di #RoccaVittiana, piccola frazione del comune di #VarcoSabino in provincia di #Rieti Ig _alessandro_photography_ #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta x.com New Real Rieti Under 19, colpo di carattere: espugnato il campo dello Sporting Hornets https://www.sabiniatv.it/new-real-rieti-under-19-colpo-di-carattere-espugnato-il-campo-dello-sporting-hornets - facebook.com facebook