Artigiano 2026 | vince la pompa idraulica senza elettricità

Due giovani imprenditori hanno sviluppato una pompa idraulica funzionante senza elettricità, pensata per le malghe isolate. La loro invenzione permette di gestire l’acqua senza bisogno di collegamenti alla rete elettrica, facilitando l’utilizzo in zone remote. La presentazione di questa tecnologia si è tenuta nel corso di un evento dedicato all’innovazione territoriale, dove è stata premiata come miglior progetto del 2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui