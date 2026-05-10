Artigiano 2026 | vince la pompa idraulica senza elettricità
Due giovani imprenditori hanno sviluppato una pompa idraulica funzionante senza elettricità, pensata per le malghe isolate. La loro invenzione permette di gestire l’acqua senza bisogno di collegamenti alla rete elettrica, facilitando l’utilizzo in zone remote. La presentazione di questa tecnologia si è tenuta nel corso di un evento dedicato all’innovazione territoriale, dove è stata premiata come miglior progetto del 2026.
? Punti chiave Come può una pompa senza elettricità salvare le malghe isolate?. Chi sono i giovani imprenditori che hanno scelto di restare in territorio?. Quali sfide deve affrontare il ricambio generazionale nell'artigianato locale?. Come influisce l'innovazione di prossimità sulla sopravvivenza dei borghi montani?.? In Breve Priska Reichhalter resta presidente della consulta con il nuovo vicepresidente Patrick Gampenrieder.. Raffael Stenico e Jonas Hofer hanno vinto l'oro agli EuroSkills 2025.. Tavola rotonda con David Zimmerhofer, Franziska Haller e Priska Pipperger sul territorio.. La selezione ha visto competere undici candidati finalisti durante l'assemblea lvh.🔗 Leggi su Ameve.eu
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