Due terzi di Cuba senza elettricità mentre si aggrava la crisi energetica

Circa due terzi di Cuba hanno vissuto una notte senza corrente a causa di un peggioramento della crisi energetica nel paese. Le autorità hanno segnalato interruzioni nella fornitura di elettricità che coinvolgono diverse province, lasciando molte abitazioni senza luce e influenzando le attività quotidiane. La situazione si è verificata in un momento di crescente difficoltà nel settore energetico nazionale.

A Cuba, che ha quasi dieci milioni di abitanti, si verificano da più di due anni frequenti interruzioni di elettricità, alcune delle quali hanno colpito l’intera isola. Ma il nuovo blackout è arrivato in un contesto particolarmente difficile a causa della grave crisi energetica in corso. “Abbiamo registrato una disconnessione dalla rete nazionale nell’ovest e nel centro del paese”, ha affermato l’azienda statale dell’elettricità Une. “La disconnessione è stata causata da un problema presso la centrale termoelettrica Antonio Guiteras”, nell’ovest dell’isola, ha aggiunto. Negli ultimi giorni la capitale cubana ha subìto interruzioni di elettricità per più di quindici ore al giorno, che in provincia possono durare più di ventiquattr’ore. 🔗 Leggi su Internazionale.it

