Guerra in Iran costi energetici alle stell | nel 2026 previsti oltre 5 miliardi in più tra gas ed elettricità +22% nella provincia di brescia 559 mln in più +18,9% per l’elettricità

La crisi in Medio Oriente e nel Golfo ha portato a una previsione di aumento dei costi energetici nel 2026, con un incremento superiore ai 5 miliardi di euro rispetto all’anno precedente, pari a circa il 22%. In Lombardia, le spese per l’elettricità sono aumentate di 559 milioni di euro, equivalenti a un incremento del 18,9%.

La nuova escalation della crisi in Medio Oriente e nel Golfo accende nuovamente i riflettori sui costi energetici delle imprese lombarde. Secondo una ricerca realizzata dal Centro Studi Sintesi per CNA Lombardia, si stima che il costo energetico complessivo (energia elettrica e gas) della Lombardia passi da 23,6 miliardi di euro a oltre 28,8 miliardi di euro tra l’anno 2025 e il 2026 con un incremento del 22%. Tra le due commodity, è il gas a far segnare il maggiore aumento (+28%), mentre l’elettricità, pur confermandosi voce dominante nella spesa energetica regionale, si ferma vicino al +19%. Tutto ciò è coerente con la natura della crisi in atto: è una crisi di fornitura di gas e questa si scarica sull’elettricità solo parzialmente perché il mix italiano gode di una quota di rinnovabili che non risentono direttamente del prezzo del gas. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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