‘Tra Memoria e Contemporaneità’ | il Liceo Artistico protagonista della cultura cittadina

Tempo di lettura: 5 minuti Sabato 21 febbraio il Liceo Artistico dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Alberti – Virgilio” di Benevento sarà teatro di un appuntamento di profondo valore culturale e simbolico per l’intera comunità scolastica e cittadina. Nell’Aula Magna di via Calandra, alle ore 10:30, la comunità scolastica accoglierà la Lectio Magistralis “Massimo Rao .al limitar della vita”, un appuntamento che è molto più di un incontro accademico: è un ritorno alle radici, un dialogo tra memoria e futuro. Massimo Rao, artista sannita di fama internazionale, tra le figure più intense e poetiche della pittura figurativa italiana del secondo Novecento.🔗 Leggi su Anteprima24.it

