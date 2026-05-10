Arte e IA | il libro di Zurlo tra un palloncino e l’algoritmo

Un nuovo libro esplora il rapporto tra arte e intelligenza artificiale, ponendo domande sui confini tra creatività umana e tecnologia. L’autore analizza come un algoritmo possa convertire una fotografia amatoriale in una riflessione filosofica, e si interroga su chi abbia il potere di giudicare se l’IA rappresenti un aiuto o una minaccia per il mondo artistico. Il testo invita a riflettere sui ruoli e le responsabilità in questo confronto tra arte e innovazione digitale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come può un algoritmo trasformare uno scatto amatoriale in riflessione filosofica?. Chi decide se l'intelligenza artificiale sia un salvatore o un assassino dell'arte?. Come può la tecnologia rendere accessibili i capolavori ai non vedenti?. Perché la capacità di restare stupiti rimane un privilegio esclusivamente umano?.? In Breve Prefazione curata da Angelo Sconosciuto con riflessioni sulla differenza uomo-macchina.. L'opera nasce da uno scatto fotografico effettuato a Mesagne nel luglio 2025.. Distribuzione imminente nelle librerie di Ostuni, Mesagne e Francavilla Fontana.. Zurlo ha diretto il festival Culturare con oltre 50.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arte e IA: il libro di Zurlo tra un palloncino e l’algoritmo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: "Il palloncino rosso e l'algoritmo": contatti tra intelligenza artificiale e arte IA e archeologia: l’algoritmo svela il tesoro di Vitruvio a Fano? Cosa sapere L'IA individua i resti della Basilica di Vitruvio a Fano dopo trent'anni di ricerche. Argomenti più discussi: Arte e IA: come gli artisti smontano il mito dell’algoritmo; Arte ed epica del Mediterraneo in Mare Monstrum. Giani: Miti che creano cultura; A Venezia pionieristica mostra esplora i temi di IA, tecnologia e biologia; Cotronei apre il dibattito su IA, arte e cultura: giovani protagonisti e grande partecipazione.