IA e archeologia | l’algoritmo svela il tesoro di Vitruvio a Fano

Dopo trent'anni di ricerche, un algoritmo di intelligenza artificiale ha individuato i resti della Basilica di Vitruvio a Fano. La scoperta è stata presentata a Roma dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha illustrato un nuovo metodo digitale dedicato alla gestione dei beni culturali. La tecnologia ha consentito di localizzare con precisione i resti archeologici, contribuendo a preservare e studiare meglio il patrimonio storico della zona.

? Cosa sapere L'IA individua i resti della Basilica di Vitruvio a Fano dopo trent'anni di ricerche.. Il CNI presenta a Roma il nuovo metodo digitale per la gestione dei beni culturali.. Mercoledì 29 aprile alle ore 18:30, l’Open Space 2026 presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri a Roma presenterà i risultati di una ricerca durata trent’anni sulla Basilica di Vitruvio a Fano, unendo archeologia e intelligenza artificiale. Il Communication Hub del CNI si trasformerà in un ponte tra la scienza di Eiffel e le nuove tecnologie per illustrare come sia stato possibile rintracciare i resti del tesoro millenario dell’architettura romana. Il progetto nasce dall’incontro tra l’approccio umanistico e i sistemi digitali avanzati, portando alla luce ciò che per secoli è rimasto un mistero sepolto nel sottosuolo marchigiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e archeologia: l’algoritmo svela il tesoro di Vitruvio a Fano Notizie correlate Fano, la Basilica di Vitruvio: un tesoro unico che rivoluziona il turismoDurante gli Stati generali tenutisi a Fano, il presidente della Regione Marche, Acquaroli, ha delineato una strategia che vede la Basilica di... Leggi anche: Quando l’archeologia è spettacolo: pienone per la Basilica di Vitruvio Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 'Dalla basilica di Vitruvio alle sfide del digitale', evento di presentazione a Roma; Ritrovamento della Basilica di Vitruvio: un viaggio tra archeologia e innovazione digitale; Fano, influencer scandinavi visitano la basilica di Vitruvio. Santorelli: Nuova narrazione turistica; Passaggi Festival 2026, una poltrona in marmo e mattoni è manifesto nel segno di Vitruvio. 'Dalla basilica di Vitruvio alle sfide del digitale', evento di presentazione a RomaCome si costruisce memoria grazie all'integrazione innovativa di approcci umanistici e sistemi digitali? Come è stato possibile mettersi sulle tracce di questo magnificente quanto introvabile tesoro ... ansa.it La basilica di Vitruvio grande opportunità turistica: l'archeologia romana è il tesoro di Fano. La città proposta come patrimonio UnescoLisippo e Vitruvio, l’uno originario di Sicione, città dell'Arcadia in Grecia sul golfo di Corinto, l’altro nato in luogo conteso da molte città, tra cui la stessa Fano, ma anche da Roma, Fondi, ... corriereadriatico.it Vitruvio e tigli, interrogazione di Cucchiarini e Magalotti: “Serve un progetto e più coinvolgimento” - facebook.com facebook