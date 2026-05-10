arte contemporanea festa per carrara capitale

Carrara si prepara a diventare la capitale dell’arte contemporanea toscana con una manifestazione durata due giorni. Al Teatro Animosi si sono riunite diverse autorità per presentare il calendario di eventi e iniziative che si svolgeranno fino a settembre. La manifestazione mira a valorizzare il ruolo della città nel panorama artistico contemporaneo della regione. La cittadina si anima con esposizioni, incontri e momenti culturali dedicati all’arte moderna.

Due giorni di festa, cultura e arte per celebrare Carrara capitale dell’arte contemporanea toscana. Ieri sera al Teatro Animosi un parterre di autorità ha presentato il fitto programma di eventi e iniziative che fino a settembre narreranno Carrara come capitale dell’arte contemporanea toscana. E’ stato il comico Gabriele Cirillo a introdurre la serata e fra una gag e una risata ha sottolineato l’importanza dell’arte e della cultura. Soddisfatta la sindaca Serena Arrighi che ha parlato di "grande orgoglio per un titolo che deriva dalla candidatura nazionale. Allora attivammo sinergie che hanno portato alla nascita di progetti importanti". Le ha fatto eco l’assessore alla Cultura Gea Dazzi che ha parlato di "importante riconoscimento per la città che intende onorare nel migliore dei modi questo titolo".🔗 Leggi su Lanazione.it

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