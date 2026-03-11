Carrara 2026 | capitale dell’arte dal marmo al digitale

Carrara è stata ufficialmente nominata prima Capitale toscana dell’arte contemporanea per il 2026. La decisione è stata presa dalla Regione Toscana dopo che la città apuana è entrata tra le cinque finaliste della competizione nazionale. Questo riconoscimento celebra il legame di Carrara con il marmo e la sua evoluzione verso il digitale nel settore artistico. La proclamazione è stata annunciata di recente, segnando un nuovo capitolo per la città.

Carrara ha ottenuto il titolo di prima Capitale toscana dell'arte contemporanea per l'anno 2026, un riconoscimento istituito dalla Regione Toscana dopo che la città apuana è entrata tra le cinque finaliste della competizione nazionale. La designazione, annunciata oggi nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, mira a valorizzare il ruolo storico e futuro del territorio nel panorama culturale regionale. L'iniziativa nasce da una collaborazione diretta tra il presidente della Regione Eugenio Giani, l'assessora alla cultura Cristina Manetti e la sindaca Serena Arrighi, con il supporto tecnico della Fondazione Fitzcarraldo di Torino. Il progetto si fonda sul dossier presentato dalla città, intitolato Carrara: da 2mila anni contemporanea, che aveva già portato la località tra le preferite dal Ministero della Cultura.