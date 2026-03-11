Carrara sarà la prima capitale toscana dell’arte contemporanea

Carrara sarà ufficialmente la prima capitale toscana dell’arte contemporanea, secondo quanto annunciato oggi. La città si prepara a diventare un punto di riferimento nel panorama artistico regionale, con iniziative e progetti dedicati alle espressioni moderne. La notizia è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno illustrato i piani per valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Carrara.

CARRARA – . Lo hanno annunciato oggi (11 marzo) il presidente Eugenio Giani, l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti che erano presenti in Sala Pegaso di palazzo Strozzi Sacrati insieme alla sindaca di Carrara Serena Arrighi, all’assessora alla cultura del Comune Gea Dazzi e Stefano Pezzato, responsabile collezioni e archivi e coordinamento attività regionali del Museo Pecci di Prato. La scelta nasce dal percorso che ha portato la città apuana tra le cinque finaliste per il titolo nazionale di Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026. Un risultato che la Regione ha deciso di valorizzare istituendo questo nuovo riconoscimento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

