Arsenal-Fulham 3-0 highlights | Calafiori gol annullato e traversa

L'Arsenal ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Fulham, grazie a due reti di Gyokeres e a un gol di Saka. Durante l'incontro, il difensore italiano ha visto annullarsi un gol e colpito una traversa in alcune occasioni. La vittoria permette alla squadra di aumentare il vantaggio sulla seconda in classifica, il Manchester City, che ha due partite in meno e gioca lunedì contro l'Everton.

L’Arsenal travolge 3-0 il Fulham e si porta a +6 sul Manchester City, che ha giocato due partite in meno (la prossima è lunedì in casa dell’Everton): doppietta di Gyokeres e gol di Saka, per Calafiori una rete annullata e una traversa. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arsenal-Fulham 3-0, highlights: Calafiori, gol annullato e traversa Notizie correlate Iwobi, gol bellissimo a Vicario: Fulham-Tottenham 2-1, gli highlightsGli highlights della vittoria per 2-1 del Fulham col Tottenham di Tudor, Udogie e Vicario: gol di Wilson, Iwobi e Richarlison. Atletico Madrid Arsenal LIVE 1-1: la traversa nega l’euro-gol a GriezmannCalciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non si oppone alla cessione! Il punto Lautaro fa felici i tifosi dell’Inter: «Sono... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Premier: l'Arsenal fa il suo adesso tocca al City rispondere; Pronostico Arsenal-Fulham: analisi, quote e consigli; Quote scommesse Arsenal - Fulham FC; Arsenal vs Fulham: Match preview, predicted line-ups, team news and prediction. Arsenal-Fulham 3-0: video, gol e highlightsLa squadra di Arteta non molla la presa e continua a mettere pressione sul Manchester City portandosi a +6 (con due gare in più) dopo il netto successo all'Emirates contro il Fulham. I Gunners indiriz ... sport.sky.it Ora la pressione è tutta sul City: 3-0 al Fulham, Arsenal a +6 (con 2 partite in più)Ora la pressione è tutta sul Manchester City di Pep Guardiola. L'Arsenal oggi non affrontava soltanto il Fulham, ma anche la propria paura. tuttomercatoweb.com #PremierLeague, l' #Arsenal travolge il Fulham e torna a + 6 sul #ManchesterCity x.com YANZU-YANZU: Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta casa kungiyar Fulham da ci 3-0 a filin wasa na Emirates stadium ta hannun yan wasanta Gyokeres da ya zura kwallaye biyu da Kuma Saka da ya zura kwallo daya A bisa sakamakon wannan wasan, Arsen - facebook.com facebook