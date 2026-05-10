Ars et Labor-Young Santarcangelo 2-0 | iniziano i primi cambi della partita - DIRETTA e VIDEO

Oggi si è aperta la sfida valida per i playoff tra l’Ars et Labor e lo Young Santarcangelo, con il fischio d’inizio alle 16. La partita segna l’inizio della fase a eliminazione diretta e ha visto i primi cambi nelle formazioni durante il corso del match. La cronaca in tempo reale continua con aggiornamenti e video disponibili per seguire l’andamento dell’incontro.

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