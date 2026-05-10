Ars et Labor-Young Santarcangelo 2-0 | iniziano i primi cambi della partita - DIRETTA e VIDEO
Oggi si è aperta la sfida valida per i playoff tra l’Ars et Labor e lo Young Santarcangelo, con il fischio d’inizio alle 16. La partita segna l’inizio della fase a eliminazione diretta e ha visto i primi cambi nelle formazioni durante il corso del match. La cronaca in tempo reale continua con aggiornamenti e video disponibili per seguire l’andamento dell’incontro.
La prima battaglia della seconda parte di stagione. L’Ars et Labor comincia il cammino nei playoff ospitando lo Young Santarcangelo (fischio d’inizio alle 16.30). Gara secca, da dentro o fuori, per rincorrere un sogno: la promozione in Serie D. Ma il percorso per la gloria sarà lungo: servirà.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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