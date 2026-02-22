Ars et Labor al Mazza arriva l' Osteria Grande Ma il Mezzolara è già a +13 - DIRETTA ALLE 14.30

Il Mezzolara conquista la vittoria e aumenta il vantaggio sulla seconda in classifica, lasciando l’Ars et Labor a distanza. La squadra di testa segna due volte contro il Castenaso e si conferma leader indiscusso del campionato. L’Ars et Labor, che ospita Osteria Grande al Paolo Mazza, cerca di ridurre lo svantaggio. La partita inizia alle 14.30 e promette emozioni per i tifosi locali.

Il Mezzolara fugge via, sempre più imprendibile. La capolista vince ancora (2-0 al Castenaso) e si accomoda sul divano della domenica con un più che confortevole +13 sull’Ars et Labor, chiamata a rispondere al Paolo Mazza contro Osteria Grande. Nell’impianto di casa, però, i biancazzurri non vincono dal 7 dicembre e la situazione inizia ad essere pesante. La tifoseria ha fatto sapere che continuerà a sostenere la squadra (mentre alcuni tifosi avevano iniziato a paventare l’idea di lasciare le tribune vuote, in segno di protesta), ma chiedendo comunque a Senigagliesi e compagni lo sforzo necessario per consolidare almeno il secondo posto (il Medicina Fossatone incombe a -3). 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

L'Ars et Labor ha il mal di gol: contro il Castenaso pari e rimpianti. E tornano i fischi - VIDEO16’ GOL CASTENASO (0-1) – Senigagliesi (Ars) perde palla, la recupera Barbieri (Cas) che conclude da fuori area di sinistro: Giacomel (Ars) non arriva sul pallone che si infila sul secondo palo, poco ... today.it

L'Ars et Labor pareggia 0-0 con il Futball Cava Ronco e il Mezzolara sorride: +10Mezzolara 55, Ars et Labor 45, Medicina Fossatone 42, Futball Cava Ronco Forlì e Massa Lombarda 37; Russi 36, Fratta Terme 35, Castenaso 34, Sanpaimola 32, S.Agostino 31; Santarcangelo e Comacchiese ... altarimini.it

