Aromatica a Diano Marina | 30.000 visitatori e +2,5 milioni di euro

A Diano Marina, l’evento aromatica ha attratto circa 30.000 visitatori nonostante la pioggia, che non ha impedito la partecipazione. La manifestazione ha generato un incasso superiore ai 2,5 milioni di euro, grazie alla vendita di piatti tipici e prodotti locali. Le attività culinarie e le degustazioni sono state tra le principali fonti di ricavi, attirando numerosi partecipanti anche in condizioni climatiche avverse.

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? Domande chiave Come ha fatto la pioggia a non fermare 30.000 persone?. Quali piatti hanno contribuito a generare 2,5 milioni di euro?. Chi sono gli ospiti internazionali che hanno dato respiro globale all'evento?. Come si trasforma una tradizione gastronomica in un volano economico?.? In Breve Oltre 1,5 milioni di visualizzazioni social registrate durante l'ultima settimana di attività.. Programma con 55 ospiti specializzati e 20 sessioni di cooking show tematici.. Ristoranti locali hanno proposto 31 piatti e 3 cene con quattro chef.. Prossimo appuntamento fissato per i giorni 7, 8 e 9 maggio 2027.. Oltre 30.000 visitatori hanno animato le strade di Diano Marina in occasione della chiusura di Aromatica 2026, un evento che ha generato un impatto economico immediato superiore a 2,5 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aromatica a Diano Marina: 30.000 visitatori e +2,5 milioni di euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Diano Marina si accende: chef stellati e sapori a AromaticaDiano Marina si prepara a ospitare, tra l’8 e il 10 maggio del prossimo anno, la tredicesima edizione di Aromatica, un evento che mette al centro le... Diano Marina: debutta Aromatica con 100 produttori e chef stellati? Cosa scoprirai Chi sono gli chef stellati che cucineranno nelle cene a quattro mani? Come influirà l'intervento dell'astronauta Franco Malerba sul... Argomenti più discussi: Aromatica 2026 a Diano Marina con Oscar Farinetti e Giorgio Mastrota; Diano Marina, dall’8 maggio al via Aromatica: Confcommercio protagonista con gli associati; Aromatica 2026, a Diano Marina il Festival delle eccellenze del ponente ligure; Aromatica 2026: a Diano Marina tornano le stelle delle erbe e della cucina ligure – PROGRAMMA.