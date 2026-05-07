Diano Marina | debutta Aromatica con 100 produttori e chef stellati

A Diano Marina prende il via Aromatica, un evento che vede la partecipazione di cento produttori e diversi chef con stelle Michelin. Durante le serate, si svolgeranno cene a quattro mani con chef affermati, offrendo piatti realizzati in collaborazione. È prevista anche una presenza speciale di un astronauta, che interverrà nel corso della manifestazione, attirando l'attenzione sulla connessione tra cucina e innovazione. L'evento si svolge nel contesto di una vetrina dedicata alla gastronomia e ai prodotti locali.

? Cosa scoprirai Chi sono gli chef stellati che cucineranno nelle cene a quattro mani?. Come influirà l'intervento dell'astronauta Franco Malerba sul dibattito gastronomico?. Quali segreti riveleranno i 100 produttori locali tra le vie storiche?. Perché questo evento punta a trasformare l'economia di tutto il Golfo?.? In Breve Evento dal venerdì 8 al domenica 10 maggio nel centro storico di Diano Marina.. 31 ristoranti locali preparano menù speciali per coinvolgere l'intero territorio del Golfo Dianese.. Chef Antonio Buono, Jacopo Chieppa, Andrea Sarri e Claudio Aliperti animano 20 cooking show.. L'astronauta Franco Malerba discute di agricoltura extraterrestre insieme alla presentazione del libro di Oscar Farinetti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diano Marina: debutta Aromatica con 100 produttori e chef stellati Notizie correlate Diano Marina si accende: chef stellati e sapori a AromaticaDiano Marina si prepara a ospitare, tra l’8 e il 10 maggio del prossimo anno, la tredicesima edizione di Aromatica, un evento che mette al centro le... Diano Marina: 3 serate di alta cucina tra chef stellati e territorio? Cosa sapere Diano Marina ospita tre cene gourmet con chef stellati dall'8 al 10 maggio 2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Diano Marina: Tutto pronto per Aromatica dall’8 al 10 maggio; Aromatica 2026, a Diano Marina il Festival delle eccellenze del ponente ligure; Aromatica, sabato 8 maggio la presentazione del libro sulle erbe selvatiche di Alessandro Di Tizio. Aromatica 2026: a Diano Marina tornano le stelle delle erbe e della cucina ligure – PROGRAMMAAromatica 2026: a Diano Marina le stelle delle erbe Aromatiche tra Cucina e Benessere un evento con showcooking, degustazioni e cultura ... newsfood.com Aromatica 2026, a Diano Marina il Festival delle eccellenze del ponente ligureun salotto urbano che ospiterà 120 produttori di eccellenze, sia di tipicità liguri che di prodotti a base di aromatiche e altre eccellenze agroalimentari. travelquotidiano.com Da Diano Marina un altro appuntamento per il weekend… Buon giovedì a tutto il gruppo - facebook.com facebook