Arezzo finisce senza rimpianti l’era Lega Pro | a Benevento decide un rigore ora si guarda alla Serie B

L'Arezzo ha concluso ufficialmente la sua partecipazione alla Lega Pro, disputando a Benevento la seconda partita della Poule Scudetto. La sfida si è conclusa con una vittoria determinata da un calcio di rigore, che ha deciso il risultato finale. Ora la società si concentra sulla prossima stagione in Serie B.

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L’Arezzo ha dato l’addio ufficiale alla Lega Pro, disputando a Benevento la seconda e ultima gara della Poule Scudetto. Ancora una sconfitta per gli uomini guidati da Bucchi, maturata a causa di un calcio di rigore assegnato per un fallo in area di Iaccarino su Maita. Dal dischetto ha trasformato Salvemini al 32’ del primo tempo. La cronaca della partita la lascio volentieri a chi ama soffermarsi su una gara che interessava a pochi, non solo ad Arezzo ma anche in Campania. Erano infatti presenti appena 2.446 spettatori, di cui 116 aretini. E, per una città che durante la stagione ha vantato una media di oltre 6.000 presenze a partita, il dato dice tutto sull’attesa tutt’altro che spasmodica per questa Poule Scudetto.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, finisce senza rimpianti l’era Lega Pro: a Benevento decide un rigore, ora si guarda alla Serie B ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Supercoppa Serie C: un rigore condanna l’Arezzo, il trofeo si deciderà tra Benevento e VicenzaBENEVENTO – Si chiude con una sconfitta in trasferta la stagione 2025-2026 dell’Arezzo, che cede di misura al Benevento nel secondo incontro della... Supercoppa, Arezzo sconfitto a Benevento nell'ultima partita stagionale. Ora testa alla serie BAllo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento gli amaranto di mister Cristian Bucchi scendono in campo per l'ultima volta in questa stagione.