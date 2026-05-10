Aretino poesie ecfrastiche amorose religiose | non solo erotiche

Classici italiani Marco Faini ha rintracciato in archivi e biblioteche circa 170 rime periferiche dell’Aretino. Spiccano i «ritratti» di Carlo V, Giovanni dalle Bande Nere, Giorgio Vasari: «Poesie varie», Antenore Tra le pagine del recente romanzo di Fabio Stassi Bebelplatz. La notte dei libri bruciati (2024) è ricostruita la storia del rogo che, a Berlino, nel 1933 inghiottì opere di scrittori e scrittrici ritenuti degenerati, fra i quali anche un manipolo di italiani: Pietro Aretino, Giuseppe Antonio Borgese, Emilio Salgari, Ignazio Silone e Maria Assunta Giulia Volpi. Nella sfortunata cinquina il più remoto è Aretino, che già in vita, come fa fede una lettera del febbraio 1545 a Paolo Giovio, aveva rischiato di vedere incenerite le sue «cristiane, religiose e catoliche scritture».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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