Oggi, mercoledì 9 aprile, si tengono diversi eventi nell’area aretina. Sono previste letture di poesie, incontri con autori e iniziative volte alla prevenzione. Per segnalare ulteriori appuntamenti, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica della redazione.

Gli eventi di oggi, mercoledì 9 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Gli eventi di oggiArezzo - La Lilt in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Libri, sconti e una commedia irresistibile: gli eventi del teatro Sloveno per l'8 marzoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Leggi anche: Tanti gli eventi in programma: libri, docufilm, copie anastatiche, podcast, serie tv, opere teatrali, concerti, tour ed eventi in tutta Italia. Primo appuntamento il 6 marzo

Argomenti più discussi: Poesie, libri e prevenzione: gli eventi del giovedì aretino; Scampoli di luce: la poesia che illumina l’anima.

Poesie, libri per bambini, opere teatrali e saggi: ecco l’opera di Jon FosseLo scrittore e drammaturgo norvegese Jon Fosse, 64 anni, ha vinto il Nobel per la Letteratura 2023. Ha scritto opere teatrali, romanzi, poesie, saggi, libri per bambini e traduzioni. Ecco una guida ai ... ilfattoquotidiano.it

I migliori libri di poesie per l’estateChe cos’è la poesia? Una domanda impossibile a cui rispondere. Forse, andrebbe letta e basta. Tuttavia, possiamo dire a mo’ di introduzione, che la poesia è un linguaggio universale che attraversa ... macitynet.it

"Le poesie sono numerate e senza titolo come un diario spirituale - rivela la dottoressa, nata a Soveria Mannelli ma che vive a #Soverato - frammenti di tante riflessioni in un tempo che può essere unico o mutevole" - facebook.com facebook