Abbiamo letto e commentato diverse poesie di Petrarca, ma una in particolare ci ha colpito: " Solo e pensoso ". Abbiamo provato con la professoressa di Italiano a riscriverla in modo contemporaneo. Ci siamo divisi in gruppi e abbiamo immaginato come ci saremmo sentiti se fossimo stati anche noi innamorati non ricambiati, dove saremmo andati per non essere visti, quale sarebbe stato il commento dei nostri amici. Sono venute fuori 5 poesie. Iniziano tutte con "Solo e pensoso". Le parti più belle delle nostre poesie, secondo noi sono: "Solo e pensoso seduto a Sant’Agostino di sera al calar del vuoto, vuoto come questa città fantasma a cercare risposte dal cielo, dentro di me sento un misto di rabbia e tristezza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Solo e pensoso" in cinque poesie contemporanee

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