Aree interne della Campania | nasce il primo Laboratorio Forestale Naturale
È stato inaugurato il primo Laboratorio Forestale Naturale nelle aree interne della Campania, situato nel Parco Nazionale del Cilento. La struttura si trova a Ottati, a 1400 metri di altitudine, all’interno di una fustaia di faggio che si distingue per le sue caratteristiche forestali e di biodiversità. L’obiettivo è monitorare e studiare le foreste di questo territorio, integrando attività di ricerca e tutela ambientale.
Sarà ad Ottati, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, a 1400 metri di altitudine ed interesserà una fustaia di faggio con importanti caratteristiche in termini forestali e di biodiversità.Presentazione – Venerdì 15 Maggio – Ore 10 – ad Ottati – Rifugio Panormo – Parco Nazionale del Cilento.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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