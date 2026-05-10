Aree interne della Campania | nasce il primo Laboratorio Forestale Naturale

È stato inaugurato il primo Laboratorio Forestale Naturale nelle aree interne della Campania, situato nel Parco Nazionale del Cilento. La struttura si trova a Ottati, a 1400 metri di altitudine, all’interno di una fustaia di faggio che si distingue per le sue caratteristiche forestali e di biodiversità. L’obiettivo è monitorare e studiare le foreste di questo territorio, integrando attività di ricerca e tutela ambientale.

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