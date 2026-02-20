Aree interne della Campania | proposta di legge per sviluppo e coesione

Tre rappresentanti politici della Campania hanno presentato una proposta di legge per rilanciare le aree interne. Petracca del PD, Cascone della Commissione Urbanistica e Volpe dell’Avanti Campania – PSI hanno annunciato interventi concreti, come finanziamenti per infrastrutture e servizi, destinati a fermare lo spopolamento dei piccoli comuni. La proposta mira a favorire lo sviluppo locale e rafforzare i legami tra i territori. La discussione sulla proposta continuerà nelle prossime settimane.

"Le aree interne non sono un problema da gestire, ma una risorsa strategica su cui investire. Con questa proposta di legge scegliamo di affermare un principio chiaro: la Campania non può crescere lasciando indietro il suo entroterra". Lo dichiara Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Campania, che ha presentato la proposta di legge "Disposizioni per la coesione, lo sviluppo e la rigenerazione dei Comuni delle aree interne della Campania" insieme a Luca Cascone, presidente della Commissione Permanente Urbanistica e Trasporti, e ad Andrea Volpe, capogruppo di Avanti Campania – PSI.