Area marina è scontro Rubegni contro Conte | Gli unici a non averla
Nelle ultime ore si è acceso un dibattito politico legato alla gestione delle aree marine protette. Un politico ha accusato un altro di non aver mai realizzato alcuna area marina, scatenando una reazione immediata e forte. La polemica ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato reazioni da parte di altri esponenti politici, portando la questione al centro dell’attenzione pubblica.
Bastano poche ore perché le parole di Luigi Conte diventino un caso politico. A margine dell’inaugurazione del Portonovo LAB, il presidente del Parco Regionale del Conero aveva dichiarato al Carlino che sull’area marina protetta "non ci sono le condizioni, né politiche né amministrative", che il tema "non è all’ordine del giorno" e che senza fondi adeguati una protezione marina rischia di diventare "un carrozzone". Il giorno dopo, Europa Verde Ancona risponde con un comunicato che non usa mezzi termini. "È un paradosso - dice Roberto Rubegni, portavoce del movimento ambientalista - il presidente di una delle istituzioni deputate alla protezione dell’ambiente dice che l’area marina protetta potrebbe diventare un carrozzone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Leggi anche: L’area marina protetta. Conte: "Non ci sono le condizioni per ora"
Sferracavallo, assemblea cittadina contro il progetto del collettore nord: "No a ogni scarico nell'area marina protetta"Assemblea cittadina a Sferracavallo sul progetto del collettore nord, che prevede lo scarico delle acque reflue e piovane a Punta Matese.