L'area marina protetta della costa del Conero ha raggiunto i trent'anni di attività. Nel corso di questo periodo, ha affrontato varie sfide, tra cui la mancanza di finanziamenti, studi scientifici, referendum e opposizioni da parte delle amministrazioni locali. Recentemente, un rappresentante istituzionale ha dichiarato che al momento non ci sono le condizioni per attuare nuovi interventi o ampliamenti dell'area.

L’area marina protetta della costa del Conero compie trent’anni. È sopravvissuta a finanziamenti mancati o presunti, studi scientifici, referendum bloccati e amministrazioni contrarie senza mai vedere la luce. Nonostante si siano susseguiti promesse e progetti, è mancata finora la volontà politica di istituirla. Oggi, con un nuovo laboratorio di ricerca marina appena inaugurato a Portonovo, la domanda torna d’attualità. Luigi Conte, presidente del Parco Regionale del Conero, fornisce la sua versione. Presidente Conte, oggi si inaugura un laboratorio di biologia marina a Portonovo. Cosa rappresenta per il Parco del Conero? "Per il Parco è un valore aggiunto concreto: potremo lavorare insieme su biodiversità, ecologia, tutela degli ecosistemi marini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’area marina protetta. Conte: "Non ci sono le condizioni per ora"

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