Aprilia domina Le Mans | Martinator è tornato Bezzecchi 2° | Una gara che non finiva mai
Nel fine settimana di Le Mans, Aprilia ha dominato la gara con Jorge Martín che ha vinto sia nella Sprint di sabato che nel Gran Premio di domenica. Bezzecchi si è piazzato in seconda posizione, a distanza di sicurezza dal vincitore. La corsa è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con il cielo che si è scurito e ha portato pioggia. Martín ha concluso la gara davanti a tutti, interrompendo una lunga attesa senza vittorie nella corsa principale.
Il cielo grigio di Le Mans si tinge di nero e rosso Aprilia. Jorge Martín ha completato l'opera perfetta: dopo aver dominato la Sprint del sabato, lo spagnolo si è imposto con autorità anche nel Gran Premio della domenica, mettendo fine a un’astinenza dalla vittoria nella gara lunga che durava.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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