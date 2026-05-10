Aprilia domina Le Mans | Martinator è tornato Bezzecchi 2° | Una gara che non finiva mai

Nel fine settimana di Le Mans, Aprilia ha dominato la gara con Jorge Martín che ha vinto sia nella Sprint di sabato che nel Gran Premio di domenica. Bezzecchi si è piazzato in seconda posizione, a distanza di sicurezza dal vincitore. La corsa è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con il cielo che si è scurito e ha portato pioggia. Martín ha concluso la gara davanti a tutti, interrompendo una lunga attesa senza vittorie nella corsa principale.

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