Le Mans si inchina a ' Martinator' | sprint capolavoro sul podio Bagnaia e Bezzecchi Brutta caduta per Marquez
Durante la sprint del Gran Premio di Francia, Jorge Martin ha realizzato un sorpasso spettacolare che ha attirato l’attenzione degli appassionati. Sul podio sono saliti anche Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi. La gara è stata segnata da una brutta caduta di Marc Marquez, che ha interrotto la sua corsa. La pista di Le Mans si è inchinata alla prestazione di Martin, protagonista di un vero e proprio capolavoro in sella alla sua moto.
Jorge Martin ha firmato un’impresa destinata a restare negli annali della MotoGp durante la sprint del Gran Premio di Francia, quinta prova del mondiale. Partito dall’ottava casella della griglia, lo spagnolo ha messo a segno una partenza capolavoro, scattando con un riflesso fulmineo e.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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