Le Mans si inchina a ' Martinator' | sprint capolavoro sul podio Bagnaia e Bezzecchi Brutta caduta per Marquez

Durante la sprint del Gran Premio di Francia, Jorge Martin ha realizzato un sorpasso spettacolare che ha attirato l’attenzione degli appassionati. Sul podio sono saliti anche Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi. La gara è stata segnata da una brutta caduta di Marc Marquez, che ha interrotto la sua corsa. La pista di Le Mans si è inchinata alla prestazione di Martin, protagonista di un vero e proprio capolavoro in sella alla sua moto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui