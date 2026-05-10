Aprile 2026 il secondo più caldo in 100 anni che ci è sembrato freddo | Persa la bussola climatica
A aprile 2026 si è registrato il secondo aprile più caldo degli ultimi cento anni, superato solo da quello del 2018. Rispetto alla media climatica trentennale, le temperature sono state significativamente più alte, anche se il mese ci è sembrato più freddo rispetto alle aspettative. Questa situazione ha portato alcuni a parlare di una perdita della bussola climatica, dato il contrasto tra le temperature rilevate e le percezioni quotidiane.
“L’aprile 2026 è stato sensibilmente più caldo rispetto alla norma climatica trentennale ed è risultato il secondo aprile più caldo degli ultimi 100 anni, dietro solo a quello del 2018”. A tracciare l'analisi è Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e presidente dell’Ampro (Associazione.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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