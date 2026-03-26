Uno studio presentato all’American College of Cardiology’s Annual Scientific Session e pubblicato sull’American Journal of Preventive Cardiology analizza la correlazione tra temperatura ambientale e mortalità cardiovascolare. I ricercatori hanno raccolto dati su diverse aree geografiche, evidenziando come il freddo sia associato a un aumento dei decessi rispetto al caldo. La ricerca si propone di approfondire gli effetti delle variazioni di temperatura sulla salute cardiovascolare.

Una recente ricerca presentata all’American College of Cardiology’s Annual Scientific Session (ACC.26) e pubblicata sull’American Journal of Preventive Cardiology ha analizzato per la prima volta la relazione tra temperatura ambientale e mortalità cardiovascolare estendendo l’osservazione quasi all’intera popolazione adulta degli Stati Uniti. I risultati evidenziano un dato sorprendente: il freddo estremo rappresenta un rischio cardiovascolare molto più gravoso del caldo, causando circa 40.000 decessi aggiuntivi l’anno per patologie cardiache e cerebrovascolari. Questo risultato assume particolare rilievo in un periodo in cui le politiche sanitarie si concentrano quasi esclusivamente sull’impatto delle ondate di calore. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Il freddo uccide più del caldo: i dati dello studio

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