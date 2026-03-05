A Milano, l'inverno 2025-2026 si è concluso come il secondo più caldo dal 1897 con una temperatura media di 7 gradi. La stagione, durata circa tre mesi, ha registrato temperature superiori alla norma in molte settimane. I dati meteo ufficiali confermano questa tendenza rispetto agli anni passati, rendendo questa stagione tra le più calde mai registrate nella città.

Milano, 5 marzo 2026 – A Milano si è appena concluso il secondo inverno meteorologico più caldo di sempre con una temperatura media di 7.6 °C. Eppure la stragrande maggioranza dei milanesi avrebbe detto esattamente il contrario parlando di un inverno freddo. Il dati raccolti da Fondazione OMD - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2025 e il 28 febbraio 2026 dicono esattamente il contrario. Anzi, con un valore medio di 8.3 °C contro i 4.9 °C lo scorso mese di dicembre è risultato il più caldo degli ultimi 129 anni, ovvero dal 1897, anno da cui cioè sono disponibili i dati digitalizzati. Solo la prima decade di gennaio, si è rilevata in controtendenza con temperature interamente sotto media e molto più fredde del normale (2.

© Ilgiorno.it - A Milano l’inverno 2025-2026 è stato il secondo più caldo dal 1897 ad oggi

Il 2025 è stato il terzo anno più caldo di sempre a Milano: dicembre da record con 9 gradi di mediaIl mese di giugno 2025 è stato il secondo più caldo degli ultimi 129 anni, con una temperatura media di 27,3 gradi.

Clima 2025: il terzo anno più caldo mai registrato secondo i dati Copernicus14 gennaio 2026 – Dati Copernicus – Il 2025 si conferma come uno degli anni più caldi della storia delle osservazioni meteorologiche moderne.

