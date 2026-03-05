albino chiusa per incidente la galleria del dosso lunghe code in val seriana

La galleria del Dosso ad Albino è stata chiusa a causa di un incidente, causando lunghe code nella Val Seriana durante l’ora di punta. Non risultano persone ferite in modo grave. La chiusura ha provocato un aumento del traffico anche sulle strade alternative, creando disagi significativi per gli automobilisti in transito.

VIABILITÀ. Nessun ferito in gravi condizioni. Pesanti disagi al traffico dell’ora di punta. Traffico in aumento anche sulle strade alternative. Lunghe code in Val Seriana a causa di un incidente ad Albino, nella galleria del Dosso, che ha coinvolto un mezzo pesante. Non si registrano feriti gravi, ma grossi disagi alla circolazione in entrambe le direzioni. La galleria del Dosso è stata chiusa, con conseguente stop al traffico su un tratto della statale 671: chi viaggia in direzione Clusone deve uscire obbligatoriamente in zona Cupola, al confine tra Nembro e Albino, e proseguire sulla viabilità ordinaria. Per chi scende verso Bergamo si registrano lunghe code già da Gazzaniga. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

