salute ad albino il nuovo poliambulatorio san francesco

La struttura in viale Libertà 3: visite ed esami su prenotazione, in regime di solvenza. Tra le specialità dermatologia, ginecologia, ortopedia, gastroenterologia, fisiatria e fisioterapia Dal 2 febbraio ad Albino è operativo il Poliambulatorio San Francesco, sede ambulatoriale afferente alla Casa di Cura San Francesco di Bergamo. L’obiettivo è rafforzare la sanità di prossimità in Valle Seriana, offrendo un punto unico per visite specialistiche ed esami utili anche nei percorsi che richiedono più controlli e follow-up. La struttura si trova in viale Libertà 3, accanto alla Farmacia Centrale, e si rivolge ad Albino e ai comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

