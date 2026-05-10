A Napoli è stato inaugurato un nuovo parco urbano, situato a Bacoli, che viene descritto come uno dei più belli d’Europa. Si tratta di un’area che combina elementi di mare e natura, offrendo uno spazio aperto ai visitatori. L’apertura del parco rappresenta un evento rilevante per la città, che ora dispone di un’area verde di grande valore paesaggistico e ambientale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La città di Bacoli si prepara a inaugurare uno dei parchi urbani più suggestivi d’Europa, un vero gioiello incastonato tra mare e natura. L’annuncio è stato dato dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione, che ha condiviso l’eccitante progetto attraverso i suoi canali social. Questo nuovo parco sarà situato lungo il litorale di Miliscola, tra le spiagge più visitate della zona. Sarà un’enorme oasi verde, dedicata al relax e alla ricreazione, con una vista mozzafiato sul Golfo di Napoli. “Guardate che bello! Avremo uno tra i parchi urbani più incantevoli d’Europa.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Apre a Napoli uno dei parchi più belli d’Europa: un paradiso tra mare e natura.

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