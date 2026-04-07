Ha riaperto dopo anni uno dei parchi più belli d'Europa | il Giardino esotico di Monaco

Dopo sei anni di chiusura, il Giardino Esotico di Monaco ha riaperto al pubblico. Si tratta di uno dei parchi più significativi d’Europa, con una vasta collezione di oltre 10.000 piante grasse e una grotta sotterranea di grande rilievo. Il luogo rappresenta una testimonianza importante dal punto di vista botanico e geologico, attirando visitatori interessati alle specie rare e alle particolarità del suo patrimonio naturale.

Il Giardino Esotico di Monaco ha riaperto al pubblico dopo sei anni. Una delle più importanti testimonianze geologiche e botaniche d'Europa, questo grande parco accoglie più di 10000 piante grasse e una Grotta sotterranea di straordinaria importanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Riapre il Giardino di Ninfa, uno dei parchi più belli e romantici del mondoIl Giardino di Ninfa riapre il 21 e 22 marzo per la stagione 2026, tra patrimonio storico, paesaggistico e culturale è considerato uno dei più belli...

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Temi più discussi: Roma sud, dopo gli incidenti mortali si torna a discutere della doppia rotatoria su via Alfonsine; Monaco, il principato torna a brillare di verde. Riaperto il Giardino Esotico dopo sei anni; L’equilibrio fragile: Governatore Panetta, tra inflazione, energia e conti Bankitalia; Germania si prepara alla guerra? Gli uomini sotto i 45 anni devono avere l'autorizzazione dell'esercito se rimangono all'estero più di 3...

Ha riaperto la gelateria Pampanin: tornano (dopo 9 anni) le dolci ricette dei nonniPavia, 16 febbraio 2026 – Il rito del gelato mangiato come facevano i nonni, può tornare. Dopo 9 anni, ha riaperto la gelateria Pampanin che per quasi un secolo ha soddisfatto la golosità dei pavesi e ... ilgiorno.it

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Stop e limiti al cherosene negli scali, l’Europa al buio sui rifornimenti #Italia - facebook.com facebook

Ora, invece, l'Italia sarà tra i paesi messi peggio in Europa. Per "caso peggiore" intendiamo una crisi che si risolve entro fine maggio, e esportazioni (ridotte) dal Qatar che riprendono da luglio. Se sarà più lunga, si metterà ancora peggio. 3/3 x.com