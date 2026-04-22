A Vipiteno, uno dei Borghi più belli d’Italia, si può scoprire tra natura e cultura attraverso i sentieri tematici che si trovano nei dintorni. Questi percorsi, di breve durata, sono stati ideati anche per le famiglie e offrono un’esperienza ricca di contenuti diversi. La proposta si inserisce tra le iniziative più rappresentative della stagione, invitando a esplorare il territorio in modo coinvolgente e accessibile.

Tra le proposte più distintive della stagione spiccano i sentieri tematici nei dintorni della città: percorsi brevi ma ricchi di contenuti, pensati anche per un pubblico family. A Campo di Trens, il Sentiero delle Api si sviluppa per circa 2 km ed è percorribile in un’ora. Lungo il tracciato, pannelli informativi e installazioni interattive accompagnano alla scoperta dell’etologia delle api, delle tecniche di apicoltura e del loro ruolo fondamentale come impollinatori. Stazioni gioco distribuite lungo il percorso rendono l’esperienza dinamica e accessibile anche ai più piccoli. In Val di Vizze, con partenza dal parco giochi di San Giacomo, il Sentiero dei Funghi propone invece un itinerario di circa 30 minuti dedicato al riconoscimento delle principali specie, alla loro biologia e ai loro utilizzi.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Vipiteno, tra natura e cultura: alla scoperta di uno dei Borghi più belli d’Italia

Notizie correlate

Vipiteno, tra i Borghi più belli d’ItaliaNel cuore dell’Alto Adige, Vipiteno, la città più a nord d’Italia, unisce in modo armonico identità storica, vivacità urbana e natura incontaminata.

Nusco al vaglio dei “Borghi più belli d’Italia”: visita ufficiale tra storia e innovazioneIl "Balcone dell’Irpinia" si candida a entrare nel prestigioso network nazionale.

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Chioggia. Va a funghi nel bosco, odontotecnico muore a 59 anni per arresto cardiaco.

Tra Natura e Quota - Giovanni Storti sopravvive alle Alpi ApuaneHa uno scopo sostanzialmente didattico questo Tra natura e quota - Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane, passato al Trento Film Festival 2025. E come si evince dal titolo, che comprende come ... mymovies.it

L’uomo era già in carcere perché accusato di analoghi episodi in un istituto di credito in Slovenia.Montagna «a misura di famiglia». È quella proposta dai comprensori tra Vipiteno, Colle Isarco e dintorni, ben noti per l’offerta invernale, ma apprezzati anche d’estate con proposte e iniziative che p ... ecodibergamo.it